Сполучені Штати припинили постачання зброї та військової техніки Україні

12 января 2024, 13:45

США видали Україні останній пакет військової допомоги, на який було передбачено фінансування, повідомив на брифінгу координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За словами представника Білого дому, гроші, виділені на подібні програми, закінчилися. Так. Ми видали останній пакет з наявних запасів, на підтримку якого у нас було фінансування", - сказав Кірбі.Він заявив, що допомога Сполучених Штатів Україні в її війні проти Росії припинилася, тому що у Вашингтоні тривають переговори щодо пакету допомоги, який може бути пов'язаний з переглядом заходів безпеки на кордоні."Допомога, яку ми надавали, тепер зі скрипом зупинилася. Критично важливо, щоб Конгрес США діяв за цим запитом, що стосується національної безпеки, щоб ми отримали подальше фінансування", - пояснив він.