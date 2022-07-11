Гелікоптер і літак, що належать родині Медведчука, передали для потреб ЗСУ

11 июля 2022, 18:45

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

В межах кримінального провадження, що розслідуються за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, оперативники Департаменту та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції вилучили гелікоптер та літак, якими користувалася родина Віктора Медведчука.

За клопотанням Офісу Генерального прокурора на вилучене майно було накладено арешт. Наразі його передали для потреб Збройних сил України.