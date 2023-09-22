22 сентября 2023, 16:15

ЗСУ отримали гелікоптер Костянтина Жеваго

Збройним Силам України передали арештований гелікоптер екснардепа та акціонера Костянтина Жеваго, - ДБР

Сам Жеваго, власника групи “Фінанси і кредит” та наразі перебуває у Франції.


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