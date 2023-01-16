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16 января 2023, 16:45
Франція купує 200 протитанкових ракет Akeron MP
Компанія MBDA отримала замовлення на постачання французьким Збройним силам ракет Akeron MP.
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