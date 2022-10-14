До Дня захисників та захисниць України Укрпошта випустила нові поштові марки

14 октября 2022, 12:45

Урочисте погашення штемпелем «Перший день» відбулося 14 жовтня в Києві у Головпоштамті. Спецпогашення «Слава ЗСУ!» пройшли у всіх філіях Укрпошти (штемпелі тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя та Херсонської області працюватимуть на київському головпоштамті).Участь у спецпогашенні брали: Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти, Яцентюк Володимир, полковник, першийзаступник начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України, Валерій Маркус, військовий, головний майстер-сержант 47 окремого батальйону, Сергій Дмитрієв, військовий капелан, Антон Хрупін, автор маркового аркушу.Укрпошта презентувала марковий аркуш «Слава Збройним Силам України!» до державного свята – Дня захисників та захисниць України. Аркуш «Слава Збройним Силам України!» – благодійний випуск, частина зібраних коштів буде спрямована на допомогу Збройним Силам України.До аркуша увійшли 6 поштових марок з ілюстраціями військовослужбовців, кожна з яких відображає окремий вид збройних сил та окремий рід українських військ. Таким чином, Укрпошта хоче подякувати Збройним Силам України та висловити особливу повагу українським воїнам, які щохвилини боронять незалежність та територіальну цілісність нашої країни та кожного українця, а також вшанувати пам'ять тих, хто поклав власне життя заради України.Випуск здійснено за підтримки Збройних Сил України.«Хочемо подякувати кожному захиснику і захисниці, які, ризикуючи власним життям, наближають перемогу нашої країни над окупантами. Вони – наші головні герої. Не забуваймо: ми працюємо, відпочиваємо, живемо, тому що наші військові на фронтах долають лютого ворога. Сьогодні Укрпошта представила перші 6 родів і військ ЗСУ. У майбутньому ми плануємо розширяти цю серію. І щоб подякувати військовим не словом, а ділом, 8 грн з кожної марки буде спрямовано на підтримку армії», – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.Блок виконано у графічному стилі. Кожна поштова марка відображає образи сучасних українських захисників з різних підрозділів військ, що призначені для безпосереднього ведення або всебічного забезпечення бою, та містить емблему відповідного виду та роду військ. Вони втілюють відвагу, сміливість і незламність українського воїнства в боротьбі з російським окупантом. 6 ілюстрацій – це структура Збройних Сил України:1. Десантно-штурмові війська2. Сухопутні війська3. Військово-морські сили4. Повітряні сили5. Сили спеціальних операцій6. Сили територіальної оборониАвтор поштового випуску, присвяченого нашим захисникам, – український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Співробітництво з Укрпоштою митець розпочав після того, як відправив на конкурс ескізів одну зі своїх робіт. Після цього художник отримав пропозицію від Укрпошти розробити ескізи поштової продукції «Вільні. Незламні. Непереможні», які Укрпошта презентувала до 31 річниці Незалежності України.Тираж маркового аркуша – 1 мільйон примірників. Вартість маркового аркушу –120 грн., з яких 48 грн – благодійний внесок. До аркуша також випущено конверт «Перший день», тематичні художні конверти та листівки до кожного з родів військ, що окрім сюжетів містять кольори і емблеми родів військ ЗСУ.Придбати поштовий випуск «Слава Збройним Силам України!» можна починаючи з 14 жовтня в міських відділеннях Укрпошти по всій країні, а також на офіційному онлайн-магазині Укрпошти. Крім того, новий поштовий випуск традиційно продаватиметься на офіційних онлайн-магазинах Укрпошти на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. На продаж конверту «Перший день» у відділеннях будуть діяти обмеження – не більше двох на одне замовлення. Онлайн можна буде замовити до 10 маркових аркушів, 10 художніх конвертів та 10 листівок одного виду на одне замовлення. Також у продажі доступні брендовані світшоти.Марковий аркуш «Слава збройним Силам України!», художні конверти, листівки та конверт першого дня зі спецпогашенням власники філабонементу отримають разом з іншими випусками жовтня.