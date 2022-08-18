Укрпошта до Дня Незалежності випустить блок "ВІЛЬНІ. НЕЗЛАМНІ. НЕПЕРЕМОЖНІ"

18 августа 2022, 9:15

24 серпня буде введено в обіг поштовий блок «ВІЛЬНІ. НЕЗЛАМНІ. НЕПЕРЕМОЖНІ», який Укрпошта підготувала спеціально до Дня Незалежності України.

Блок складається з марки з українським воїном та 6 ілюстрацій, які відображають реалії війни.Тираж поштового блоку – 1 млн примірників. Номінальна вартість блоку – 60 грн. До блоку також випущено конверти «Перший день» і немарковані художні конверти. Придбати поштовий блок можна буде у міських відділеннях поштового зв’язку. Крім того, філателістична продукція традиційно буде продаватися на онлайн-магазині Укрпошти а також в офіційних магазинах Укрпошти на українських та міжнародних маркетплейсах.Погашення штемпелем «Перший день» відбудеться 24 серпня в Києві та у всіх філіях Укрпошти.