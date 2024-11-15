Укрпошта випускає марку "Тризуб Незалежності" до Дня Гідності та Свободи

15 ноября 2024, 15:45

До Дня Гідності та Свободи, що символізує боротьбу українців за свободу, незалежність та територіальну цілісність, Укрпошта випускає нові художні марки «Тризуб Незалежності».

Офіційний випуск відбудеться 21 листопада 2024 року – у день, що вшановує історичні події Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року, які назавжди змінили сучасну Україну.В основі випуску «Тризуб Незалежності» – зображення тризуба та історичних печаток, що належали установам і військовим органам Української державності 1918–1921 років. Історія національного символу почалася 25 лютого 1918 року в Коростені, коли Мала Рада ухвалила прийняти знак Київської держави часів князя Володимира Святого як герб Української Народної Республіки. Малюнки перших гербів виконав художник і архітектор Василь Кричевський, заклавши основу для використання тризуба як державного символу. У 1992 році Верховна Рада затвердила золотий тризуб на синьому щиті як Малий Державний Герб незалежної України.У новому поштовому випуску від Укрпошти використані зображення восьми історичних печаток, зібраних Музеєм Шереметьєвих (Київ): «Печатка Українського військового контролю, 1918–1920», «Печатка Конотопського повітового коменданта, 1918–1919», «Печатка Лунинської волосної земської управи Пінського повіту», 1918–1920, «Печатка Вищого військового суду залоги Кам’янця-Подільського, 1919–1920», «Печатка 11-ї легкої артилерійської бригади. Українська Держава, 1918», «Печатка Посольства Української Народної Республіки в Польщі, 1920», «Печатка начальника Летичівської повітової міліції. УНР, 1919–1920», «Мала державна печатка Української Народної Республіки, 1918».Марковий аркуш «Тризуб Незалежності» містить 8 марок, кожна з яких має номінал «U» (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності – 18 грн з ПДВ). Дизайнером поштового набору став Володимир Таран, відомий своєю роботою над дизайном монет, банкнот та поштових марок. На марках застосована технологія конгревного тиснення. Погашення штемпелем «Перший день» відбудеться у Києві 21 листопада 2024 року.Придбати марку «Тризуб Незалежності» можна у відділеннях Укрпошти та через Поштовий маркет, починаючи з 21 листопада. Для колекціонерів та всіх, хто бажає зробити передзамовлення, ця можливість доступна у Поштовому маркеті вже сьогодні!