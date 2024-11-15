15 ноября 2024, 15:45

Укрпошта випускає марку "Тризуб Незалежності" до Дня Гідності та Свободи

До Дня Гідності та Свободи, що символізує боротьбу українців за свободу, незалежність та територіальну цілісність, Укрпошта випускає нові художні марки «Тризуб Незалежності».

Офіційний випуск відбудеться 21 листопада 2024 року – у день, що вшановує історичні події Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року, які назавжди змінили сучасну Україну.

В основі випуску «Тризуб Незалежності» – зображення тризуба та історичних печаток, що належали установам і військовим органам Української державності 1918–1921 років. Історія національного символу почалася 25 лютого 1918 року в Коростені, коли Мала Рада ухвалила прийняти знак Київської держави часів князя Володимира Святого як герб Української Народної Республіки. Малюнки перших гербів виконав художник і архітектор Василь Кричевський, заклавши основу для використання тризуба як державного символу. У 1992 році Верховна Рада затвердила золотий тризуб на синьому щиті як Малий Державний Герб незалежної України.

У новому поштовому випуску від Укрпошти використані зображення восьми історичних печаток, зібраних Музеєм Шереметьєвих (Київ): «Печатка Українського військового контролю, 1918–1920», «Печатка Конотопського повітового коменданта, 1918–1919», «Печатка Лунинської волосної земської управи Пінського повіту», 1918–1920, «Печатка Вищого військового суду залоги Кам’янця-Подільського, 1919–1920», «Печатка 11-ї легкої артилерійської бригади. Українська Держава, 1918», «Печатка Посольства Української Народної Республіки в Польщі, 1920», «Печатка начальника Летичівської повітової міліції. УНР, 1919–1920», «Мала державна печатка Української Народної Республіки, 1918».

Марковий аркуш «Тризуб Незалежності» містить 8 марок, кожна з яких має номінал «U» (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності – 18 грн з ПДВ). Дизайнером поштового набору став Володимир Таран, відомий своєю роботою над дизайном монет, банкнот та поштових марок. На марках застосована технологія конгревного тиснення. Погашення штемпелем «Перший день» відбудеться у Києві 21 листопада 2024 року.

Придбати марку «Тризуб Незалежності» можна у відділеннях Укрпошти та через Поштовий маркет, починаючи з 21 листопада. Для колекціонерів та всіх, хто бажає зробити передзамовлення, ця можливість доступна у Поштовому маркеті вже сьогодні!
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