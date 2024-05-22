Голова МЗС Литви: Україні слід дати більше свободи щодо ударів по РФ

22 мая 2024, 14:15

Західні союзники повинні зняти обмеження на використання зброї, що постачається в Україну, а також дати Києву більше свободи для завдавання ударів по цілях в Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.Ми зробили помилку з самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", — акцентував він."Вони повинні мати можливість завдавати ударів по російській території, лініях постачання і військах, які готуються напасти на Україну. Правилам підпорядковується лише одна сторона. Ми повинні відмовитися від цих правил, які ми самі створили", — додав Ландсбергіс.