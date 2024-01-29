29 января 2024, 10:15

Україна готова перенести частину виробництва дронів до Литви

Про це заявив  міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Можна говорити і про спільне виробництво (безпілотників - ред.). Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви. З нашою допомогою, ну і, можливо, частково для себе, якби ми змогли забезпечити їх необхідними дронами", - сказав він.


Оцените новость:
  • 0 оценок