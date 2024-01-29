Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"Можна говорити і про спільне виробництво (безпілотників - ред.). Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви. З нашою допомогою, ну і, можливо, частково для себе, якби ми змогли забезпечити їх необхідними дронами", - сказав він.
29 января 2024, 10:15
Україна готова перенести частину виробництва дронів до Литви
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
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