Україна готова перенести частину виробництва дронів до Литви

29 января 2024, 10:15

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.



"Можна говорити і про спільне виробництво (безпілотників - ред.). Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви. З нашою допомогою, ну і, можливо, частково для себе, якби ми змогли забезпечити їх необхідними дронами", - сказав він.