Польща готує новий пакет допомоги Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща нині працює над новою військовою допомогою для України. Це буде вже 45-й пакет.
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