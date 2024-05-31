31 мая 2024, 12:45

Польща готує новий пакет допомоги Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща нині працює над новою військовою допомогою для України. Це буде вже 45-й пакет.


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