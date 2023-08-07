7 августа 2023, 11:15

Литви "незабаром" передасть пускові установки NASAMS

Незабаром Україні передадуть ракетні пускові установки NASAMS, анти-безпілотники, логістичне обладнання та широкий спектр іншого забезпечення, — міністерство оборони Литви.


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