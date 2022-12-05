5 декабря 2022, 15:15

Дві нові PzH2000 повернули у стрій ЗСУ після ремонту

 Ще дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено до України разом із боєприпасами, – міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.


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