31 октября 2022, 13:15

Литва отремонтирует 12 гаубиц PzH2000, поврежденных на войне

Две из них уже на пути в Украину после ремонта, - сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.


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