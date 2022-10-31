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31 октября 2022, 13:15
Литва отремонтирует 12 гаубиц PzH2000, поврежденных на войне
Две из них уже на пути в Украину после ремонта, - сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
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