Литва передала радиолокационное оборудование для ВМС Украины

28 сентября 2023, 11:45

Оборудование помогает вести наблюдение над акваторией моря, сообщило Министерство нацобороны Литвы.



"Эта поддержка усилит способность Украины вести наблюдение над морем и лучше понимать ситуацию... Это важно и для защиты ее территориальных вод, и обеспечения безопасности собственных граждан", – прокомментировал министр обороны Арвидас Анушаускас.