"Мы предоставляем Украине 36 зенитно-ракетных комплексов. Это оборудование может эффективно сбивать беспилотники", – сказал он на пресс-конференции.
10 февраля 2023, 11:15
Литва передаст Украине ЗРК для сбивания дронов
Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что они готовы сделать все, чтобы Украина выиграла войну.
"Мы предоставляем Украине 36 зенитно-ракетных комплексов. Это оборудование может эффективно сбивать беспилотники", – сказал он на пресс-конференции.
"Мы предоставляем Украине 36 зенитно-ракетных комплексов. Это оборудование может эффективно сбивать беспилотники", – сказал он на пресс-конференции.
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