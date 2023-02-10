Литва передаст Украине ЗРК для сбивания дронов

10 февраля 2023, 11:15

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что они готовы сделать все, чтобы Украина выиграла войну."Мы предоставляем Украине 36 зенитно-ракетных комплексов. Это оборудование может эффективно сбивать беспилотники", – сказал он на пресс-конференции.