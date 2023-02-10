10 февраля 2023, 11:15

Литва передаст Украине ЗРК для сбивания дронов

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что они готовы сделать все, чтобы Украина выиграла войну.

"Мы предоставляем Украине 36 зенитно-ракетных комплексов. Это оборудование может эффективно сбивать беспилотники", – сказал  он на пресс-конференции.


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