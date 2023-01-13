13 января 2023, 11:15

ЗРК Patriot для Польши приедет на следующей неделе

Польша получит ЗРК Patriot из Германии на следующей неделе, — СМИ со ссылкой на Минобороны Польши.

 
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