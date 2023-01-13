Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Пятница, 13 января
Главная
→
Новости
13 января 2023, 11:15
ЗРК Patriot для Польши приедет на следующей неделе
Польша получит ЗРК Patriot из Германии на следующей неделе, — СМИ со ссылкой на Минобороны Польши.
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
9 января 2023 г.
Польша, Финляндия, Дания и Германия рассматривают вопрос о передаче ВСУ Leopard
9 января 2023 г.
Германия увеличивает военную помощь Украине
8 декабря 2022 г.
Польша развернет комплексы Patriot на границе с Украиной
30 ноября 2022 г.
Предоставление Украине ЗРК Patriot не требует одобрения НАТО - Столтенберг
24 ноября 2022 г.
Качиньский предлагает Германии направить Patriot в Украину
13 октября 2022 г.
ВСУ получит новые РСЗО MARS II и САУ PzH 2000
25 августа 2022 г.
Системы ПВО IRIS-T будут поставлены в Украину в ближайшие недели
27 июля 2022 г.
Германия передала Украине реактивные системы залпового огня Mars II
5 мая 2022 г.
Украинские военные проходят обучение в Германии - DW
19 марта 2022 г.
Словакия получит Patriot, а Украина ПВО С-300
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Технологии
|
Сегодня, 13:45
В РФ упало производство самолетов
Бизнес
|
Сегодня, 13:15
У Софії Київській відкрили коворкінг
Бизнес
|
Сегодня, 12:45
Албанія уперше за 30 років дипвідносин відкриє своє посольство в Києві
Технологии
|
Сегодня, 12:15
В Україну завезли генераторів сумарною потужністю як один енергоблок АЕС
Технологии
|
Сегодня, 11:45
Другие страны ЕС должны дать Leopard Украине - спикер польского правительства
Технологии
|
Сегодня, 11:15
ЗРК Patriot для Польши приедет на следующей неделе
Технологии
|
Сегодня, 10:45
Китай впервые клонировал коня для скачек
Технологии
|
Сегодня, 10:15
Доля російського Союз М-22 на МКС визначена
Технологии
|
Сегодня, 9:45
Берлін має дозволити поставку Україні танків Leopard іншими країнами
Еще новости
Последние материалы
Фотогалереи
|
Вчера, 7:39
Первый модульный металлический мост из Франции установлен на Черниговщине
Аналитика
|
10 января, 0:37
Самое интересное за неделю. Выпуск 46 (2022) - в Україні з’явиться перший у світі авторизований офлайн-магазин EcoFlow
Обзоры
|
9 января, 18:17
Gelius Nimble GaN 65W GP-HC051 White – 65Вт та швидка зарядка кількох пристроїв одночасно!
Обзоры
|
9 января, 8:18
Gelius Backpack Saver GP-BP003 Blue – "кодовий" рюкзак під 15.6-дюймові ноутбуки
Фотогалереи
|
8 января, 21:33
Як тренується 2-й Самохідний артилерійський дивізіон Президентської бригади
Фотогалереи
|
4 января, 21:07
Alienware представила свои самые тонкие и самые мощные игровые ноутбуки
Фотогалереи
|
4 января, 21:05
LOreal представила AR-гаджет для рисования идеальных бровей
Обзоры
|
4 января, 7:24
Gelius Backpack Waterproof Protector 2 GP-BP006 Black - рюкзак з ідеальною ергономікою для 15-дюймових ноутбуків
Обзоры
|
3 января, 18:49
Автоматичний штопор з аксесуарами Gelius Wine Opener GP-GW-034 - чи варто купувати?
Популярные новости
Связь
|
9 января, 16:15
Научные прорывы 2022 года, поразившие мир
5.00
Технологии
|
Позавчера, 13:15
У Японії винайшли пристрій, який дозволяє відчувати запахи з фільмів
5.00
Технологии
|
Вчера, 11:45
Варшава передаст Киеву 60 вагонов метро — КГГА
5.00
Связь
|
9 января, 12:15
На "Даринку" відкрили величезний коворкінг
1.00
Технологии
|
Сегодня, 13:45
В РФ упало производство самолетов
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 13:15
У Софії Київській відкрили коворкінг
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 12:45
Албанія уперше за 30 років дипвідносин відкриє своє посольство в Києві
0.00
Технологии
|
Сегодня, 12:15
В Україну завезли генераторів сумарною потужністю як один енергоблок АЕС
0.00
Технологии
|
Сегодня, 11:45
Другие страны ЕС должны дать Leopard Украине - спикер польского правительства
0.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua