13 октября 2022, 11:15

ВСУ получит новые РСЗО MARS II и САУ PzH 2000

В следующие несколько недель Украина получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000 — Минобороны Германии.


Оцените новость:
  • 0 оценок