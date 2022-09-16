Германия пришлет броневики и новые MARS II MLRS

Приятные новости, Германия отправит Украине 50 бронемашин класса MRAP “Dingo”, а также 2 MARS II MLRS + 200 ракет GMLRS к ним.
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