16 сентября 2022, 9:45

Германия пришлет броневики и новые MARS II MLRS

Приятные новости, Германия отправит Украине 50 бронемашин класса MRAP “Dingo”, а также 2 MARS II MLRS + 200 ракет GMLRS к ним.


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