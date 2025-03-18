Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи

18 марта 2025, 10:15

В список вошли 24 бронемашины MRAP, ракеты для ПВО IRIS-T SLM, 50 разведывательных дронов Vector с запчастями и другие вооружения.

Кроме того, ФРГ передала Киеву 30 наземных дронов Gereon RCS, 30 систем обнаружения дронов, 2 бронемашины для разминирования Wisent 1 с запчастями, 100 переносных комплектов для разминирования H-PEMBS, 2 минных трала. Также будут отправлены 556 лазерных дальномеров, 255 инфракрасных биноклей, 2 пограничных автомобиля, 8.000 минометных снарядов калибра 120 мм, 95 автоматических винтовок MK 556, 1.340 автоматических винтовок HK 416 и 487.000 наборов первой помощи.



Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США.