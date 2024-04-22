Германия сорвала поставки Украине бронемашин MRAP — BILD

22 апреля 2024, 17:15

По информации издания, Германия пообещала поставить ВСУ до 400 тяжелых колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой.

Соответствующий контракт заключили власти Украины и немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) под финансирование из бюджетных средств ФРГ общей суммой €315 млн. В минобороны Германии заявили BILD, что все машины планируется поставить уже в этом году.В распоряжение BILD попал документ минобороны от сентября 2023 года, где сказано, что MRAP для ВСУ должны быть поставлены партиями по 20 штук с января по октябрь 2024 года. Однако никакие поставки до сих пор так и не начались. По информации BILD, план на этот год сократили сначала до 200, а затем до 100 машин. Начало поставок перенесли с января на май-июнь. Причина в том, что FFG получает запчасти для MRAP из США и лишь собирает их в ФРГ. У компании возникли "ограничения лицензии на экспорт из США в Германию", а также проблемы с сертификацией противоминной защиты.