Германия направила ноту Китаю в связи с дефицитом чипов

27 октября 2025, 15:15

Правительство Германии направило дипломатическую ноту Китаю в связи с ситуацией с компанией-производителем микрочипов Nexperia, которая привела к дефициту полупроводников.

Об этом сообщает Bild. По данным издания, Китай ввел ограничения против компании. В связи с этим промышленность столкнулась с серьезными перебоями поставок чипов, используемых в автомобильной промышленности и электронике. «Мы сильно пострадали из-за дефицита чипов, поскольку экономика ФРГ зависит от них...Мы сами направили демарш министру торговли Китая», - заявила глава Минэкономики ФРГ Райхе.



Помимо этого, согласно СМИ, глава МИД Германии отменил свою первую официальную поездку в КНР в последний момент. Решение связано с тем, что Пекин согласился провести только одну встречу в Китае – с его коллегой Ван И. Визит должен был состояться через 2 дня.



Bloomberg отмечает, что инцидент стал «очередным ударом» по германо-китайским отношениям, которые охладились за последние месяцы после прихода в правительство Мерца. Новый канцлер выступает за жесткую позицию в отношении Пекина. Мерц также планировал посетить Китай для встречи с Си Цзиньпином, но и эта поездка в этом году может не состояться.





