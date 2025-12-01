Бундестаг одобрил бюджет Германии на 2026 г. с рекордной помощью Украине

1 декабря 2025, 9:45

Бундестаг утвердил федеральный бюджет Германии на 2026 г., предусматривающий беспрецедентный объем поддержки для Украины.

Как сообщает Spiegel, депутаты одобрили расходы правительства канцлера Мерца на €524,5 млрд, что на 21,5 млрд больше, чем в бюджете текущего года. Для покрытия расходов планируется привлечь ок. €98 млрд долговых средств, а также использовать кредиты из спецфондов, включая программы модернизации Бундесвера и развития инфраструктуры. Более трети всех расходов направят на сферу труда и соцзащиты, а оборонные траты достигнут €108 млрд - максимального уровня со времен окончания холодной войны.Отдельной строкой в бюджете заложено €11,5 млрд помощи Украине - это крупнейший пакет поддержки от Германии с 2022 г. Средства предназначены для закупки артиллерии, дронов, бронетехники и других вооружений. Принятие бюджета подтверждает, что новое правительство Германии сохраняет курс на стратегическую поддержку Киева и укрепление европейской безопасности. 26 ноября Берлин также объявил о предоставлении Украине зимней помощи на сумму €170 млн.