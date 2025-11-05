Германия увеличит помощь Украине на €3 млрд

5 ноября 2025, 12:15

Правительство Германии планирует существенно увеличить объем поддержки Украины, сообщили изданию правительственные источники.



Министр финансов Ларс Клингбайль и министр обороны Борис Писториус намерены предложить Бундестагу выделить дополнительно €3 млрд в рамках бюджета на 2026 год. Эти средства будут направлены на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и замену двух комплексов Patriot.

Ранее в проекте бюджета уже предусматривались €8,5 млрд на поддержку Украины, таким образом общая сумма может достичь €11,5 млрд. Бюджет 2026 года планируется окончательно утвердить на следующей неделе.Дополнительные средства поступят в рамках инициативы по наращиванию потенциала — главного механизма, через который Берлин оказывает военную и гражданскую поддержку Киеву с начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году."Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы защититься от российской агрессии", — заявили источники в немецком правительстве.При этом издание отмечает, что поставок дальнобойных ракет TAURUS, о которых просила Украина, на данный момент не планируется.