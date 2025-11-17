В Германии одобрили бюджет на 2026 г. с рекордной помощью Украине

17 ноября 2025, 11:45

Бюджетный комитет Бундестага согласовал проект бюджета на 2026 г., который предусматривает финансовую помощь для Украины в размере €11,5 млрд.

Изначально правительство ФРГ закладывало €8,5 млрд помощи Украине в бюджет 2026 г., но в итоге правящая коалиция решила выделить дополнительные €3 млрд. Они пойдут на поставку артиллерийских запасов, дронов, бронетранспортеров, а также на замену двух систем Patriot.В Минобороны заявили, что это самый большой объем помощи Украине, который Германия когда-либо закладывала в бюджет. Заседание бюджетного комитета длилось около 15 часовОжидается, что Бундестаг проголосует по проекту бюджета в ходе сессий, запланированных на 25-28 ноября.