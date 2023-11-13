13 ноября 2023, 9:15

Германия намерена удвоить военную помощь Украине с 4 до 8 млрд евро, - Bild

К такому решению пришли в правительстве при обсуждении бюджета на 2024 год. Окончательное решение будет принято на следующей неделе бюджетным комитетом Бундестага.


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