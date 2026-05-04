США исключили военную помощь Украине из бюджета на 2027 г.

4 мая 2026, 8:45

В проекте оборонного бюджета США на 2027 г. не предусмотрено финансирование программы военной помощи Украине (USAI).

Это стало известно на слушании в Комитете Сената США, где представители Пентагона подтвердили, что в проекте бюджета на следующий год не заложены средства на эту программу. Это решение пока что носит предварительный характер, и окончательное слово остается за Конгрессом, который примет окончательную версию бюджета осенью.Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) - одна из ключевых для Украины программ американской военной помощи, позволяя закупать технику и вооружение напрямую у производителей. Программа действовала с 2016 г., а после начала войны в 2022 г. объем помощи существенно возрос, превысив $60 млрд.