WSJ: США инвестируют средства в израильские оборонные стартапы

17 марта 2025, 11:15

Венчурные компании США, вкладывающие деньги в американские оборонные стартапы, стали инвестировать в военные технологические компании Израиля, которые появились после начала боевых действий в секторе Газа и Ливане.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Согласно изданию, движущей силой этого стало убеждение, что израильские компании будут все активнее конкурировать за контракты в США и европейских странах, где военные расходы, как ожидается, возрастут в ближайшие годы.



Так, израильский стартап Kela, занимающийся разработкой программного обеспечения, недавно получил инвестиции в размере $39 млн от двух крупнейших американских венчурных компаний, работающих на оборонном рынке, а также от инвестиционного подразделения Центрального разведывательного управления США.



Израильские власти надеются, что благодаря американским и другим инвестициям в сектор оборонных технологий в стране появится больше подобных крупных компаний.





