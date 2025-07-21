Израиль закупает у США сотни боевых автомобилей для сухопутных войск

21 июля 2025, 15:45

Минобороны и армия Израиля подписали контракт с американской компанией AM GENERAL на закупку сотен легких транспортных средств (Hummer) для сухопутных войск.

Сделка оценивается примерно в 500 млн шекелей (почти $149 млн). Ожидается, что первая партия из десятков автомобилей прибудет в Еврейское государство уже в этом году.Автомобили Hummer обладают высокой проходимостью, а также отличаются долгим сроком службы и простотой эксплуатации и обслуживания. Они используются для ряда боевых задач: перевозка военнослужащих, эвакуация раненых, логистическое снабжение, огневая поддержка, связь, техническое обслуживание, тренировки и спецзадания.