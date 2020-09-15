GMC представит электрический Hummer 20 октября

15 сентября 2020, 10:15

Компания GMC сообщила через свою страницу в Twitter о том, что собирается представить электрический пикап под брендом Hummer 20 октября.

Компания также добавила, что в тот же день откроются предзаказы на электромобиль. Фактические продажи автомобиля начнутся осенью 2021 года.

Изначально подразделение автоконцерна General Motors (GM) планировало провести презентацию модели Hummer EV ещё 20 мая. Однако мероприятие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.



На данный момент известно, что Hummer EV получит силовую установку мощностью до 1000 л/с и с крутящим моментом до 15 592 Нм, а также способность разгоняться с 0 до 60 миль в час (97 км/ч) за 3 с. Шутка ли, но согласно недавнему намёку GMC, электромобиль сможет предложить так называемый «режим краба», который позволит ему двигаться по диагонали. Видимо, таким образом автомобиль будет легче парковать. При желании можно будет заказать вариант Hummer со съёмной крышей.



На данный момент нет информации о запасе хода электромобиля и его других характеристиках. Однако ранее представители компании GMC заявили, что Hummer EV будет абсолютно конкурентоспособным с другими анонсированными электрическими пикапами.



После выхода на рынок Hummer EV предстоит сражаться за покупателей с таким электромобилями, как Cybertruck от компании Tesla и Rivian R1T.

(C) 3Dnews