Ford не исключает возможности появления компактного электрического пикапа

9 июня 2021, 10:45

В прошлом месяце компания Ford Motor подтвердила свои намерения перевести на электротягу до 40 % выпускаемых автомобилей к 2030 году, а также представила новую электрическую платформу, которая ляжет в основу нескольких кроссоверов, коммерческого фургона и пикапа.

Последний не будет иметь отношения к серии F-150, и окажется заметно компактнее, как позволяют судить новые комментарии представителей компании.



На этой неделе Ford невольно вернулся к теме пикапов, представляя компактную модель Maverick нового поколения, которая в базовом варианте получит гибридную силовую установку при начальной стоимости менее $20 000. Обсуждая с подписчиками вероятность появления электрической версии пикапа Maverick, представляющий интересы Ford Motor Марк Ливайн (Mark Levine) на страницах Twitter опубликовал фото с презентации новой платформы, содержащее силуэт некоего пикапа.

В текстовом комментарии он добавил, что всего лишь имел в виду возможность появления ещё одного электрического пикапа. Первенцем сегмента для Ford стала версия F-150 Lightning, которая будет предлагаться со следующего года по цене от $40 000. Схема выше позволяет оценить габаритную иерархию пикапов марки, модель Maverick при пятиметровой длине считается самым компактным вариантом. Рассчитывать на его скорое появление не приходится, поскольку в ближайшие планы Ford входит анонс электрического кроссовера класса Explorer, который состоится в следующем году.

(С) 3dnews.