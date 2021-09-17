Ford приступил к сборке предсерийных электропикапов F-150

17 сентября 2021, 9:45

Производители электрических пикапов рассчитывают занять своё место на лакомом американском рынке, поэтому используют любой информационный повод для привлечения внимания к своей деятельности.

Компания Ford Motor заявила, что приступила к выпуску предсерийных образцов F-150 Lightning в Мичигане, а также вложит $250 млн в расширение объёмов выпуска до 80 тыс. машин в год.



Формально, о соответствующих намерениях американского автогиганта источники сообщали ещё в прошлом месяце, но только сейчас эта информация нашла официальное подтверждение. По словам представителей Ford, данный шаг позволит создать 450 дополнительных рабочих мест с почасовой оплатой. Если учесть, что сейчас на электрическую версию пикапа F-150 уже принято 150 тысяч предварительных заказов, то даже после увеличения производительности предприятия в Мичигане до 80 тыс. штук в год компании придётся несколько лет работать на выполнение уже существующих заявок. Впрочем, не все из них должны материализоваться в реальные покупки, поскольку клиенты могут забрать залог без каких-либо штрафных санкций.



Исполнительный председатель совета директоров Билл Форд (Bill Ford) признался, что спрос превзошёл даже самые смелые ожидания одноимённой компании. Следует также учитывать, что на проектную мощность в 80 тысяч выпускаемых электрических пикапов Ford выйдет только к 2024 году. Пока же на предприятии в Мичигане выпускаются предсерийные экземпляры, а поставки клиентам начнутся весной следующего года. За весь 2022 год планируется выпустить не более 15 тысяч машин этой модели, к 2023 году объёмы производства вырастут до 55 тысяч штук. В 2025 году на рынок должно выйти уже второе поколение электрической модели на новой платформе.

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