19 октября 2023, 11:45

Tesla начинает поставки электропикапа Cybertruck

После задержки в несколько лет и редизайна Tesla начинает поставки электропикапа Cybertruck, сообщила компания.

Поставки для избранных клиентов стартуют 30 ноября, сообщил автопроизводитель.


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