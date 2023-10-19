После задержки в несколько лет и редизайна Tesla начинает поставки электропикапа Cybertruck, сообщила компания.
Поставки для избранных клиентов стартуют 30 ноября, сообщил автопроизводитель.
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