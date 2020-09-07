Энтузиастам удалось создать реплику Tesla Cybertruck на шасси Ford F-150 Raptor

7 сентября 2020, 10:45

Компания Tesla планирует начать серийный выпуск электрического пикапа Cybertruck только к концу следующего года, но футуристический угловатый дизайн этой машины уже сейчас не даёт покоя множественным подражателям.

Боснийским энтузиастам удалось создать реплику Tesla Cybertruck, которая построена на шасси пикапа Ford F-150 Raptor с бензиновым двигателем.

Проект потребовал восьми месяцев работы специалистов небольшой компании Stark Solutions из Боснии, а машина была создана в единственном экземпляре для заказчика, чьё имя держится в секрете.

Авторы реплики признаются, что необходимость посадить футуристический угловатый кузов на шасси серийного Ford F-150 Raptor не позволила точно повторить габаритные размеры будущего Tesla Cybertruck, да и внешнее сходство в отдельных элементах дизайна велико лишь на первый взгляд. Зато намерения Tesla использовать нержавеющую листовую сталь для производства кузова Cybertruck в какой-то степени упростили технологическую задачу при изготовлении единственного экземпляра реплики в условиях, близких к кустарным.



Этот автомобиль уже совершил пробные поездки по боснийским дорогам, при этом он неизменно привлекал внимание публики. Знакомые с очертаниями Tesla Cybertruck прохожие интересовались, не производят ли его где-то по соседству, а некоторые принимали его за броневик. Сейчас перед создателями реплики возникла другая проблема — в Боснии машину с острыми гранями кузова сложно поставить на учёт из-за требований безопасности. Серийный Tesla Cybertruck на электротяге будет стартовать с отметки $39 000, в какую сумму создателям и владельцу обошлась демонстрируемая реплика, не уточняется.

(C) 3Dnews