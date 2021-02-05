Дефицит чипов вынудит Ford сократить объёмы производства пикапов F-150

Американские автопроизводители опасаются, что по итогам года им придётся потерять до $61 млрд выручки из-за нехватки полупроводниковых компонентов.
Не всем компаниям удаётся сохранить ритмичность производства, попытки сохранить выпуск приоритетных моделей тоже не всегда увенчиваются успехом. Ford Motor уже второй раз вынуждена урезать объёмы производства ключевой модели F-150.
По информации Bloomberg, на этой неделе Ford вынужден был сократить объёмы выпуска пикапов серии F-150, которые обеспечивают львиную долю выручки этого автопроизводителя. На одном из предприятий Ford количество рабочих смен будет сокращено с трёх до одной, на другом — с трёх до двух. К обычному трёхсменному режиму работы предприятия по выпуску пикапов компания должна вернуться с 15 февраля текущего года.
В конце января Ford уже укорачивал продолжительность смен и их количество на предприятиях, выпускающих F-150. В условиях дефицита микросхем производители пытаются сохранить выпуск тех моделей, которые приносят максимальную прибыль. В случае с Ford будет ограничено производство кроссоверов Explorer и некоторых других моделей. Отдельные американские предприятия будут даже на время остановлены. До восьмого февраля будет приостановлена работа предприятия в Канаде. На время простоя сотрудники сборочных производств будут получать до 75 % заработной платы.
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