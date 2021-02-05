Дефицит чипов вынудит Ford сократить объёмы производства пикапов F-150

5 февраля 2021, 11:15

Американские автопроизводители опасаются, что по итогам года им придётся потерять до $61 млрд выручки из-за нехватки полупроводниковых компонентов.

Не всем компаниям удаётся сохранить ритмичность производства, попытки сохранить выпуск приоритетных моделей тоже не всегда увенчиваются успехом. Ford Motor уже второй раз вынуждена урезать объёмы производства ключевой модели F-150.