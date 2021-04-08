Дефицит компонентов начал ограничивать объёмы производства Apple iPad и MacBook

8 апреля 2021, 12:15

Главный подрядчик Apple в лице Foxconn уже признался, что перебои с поставками чипов вынудят его сократить объёмы производства продукции примерно на 10 %.

Проблема теперь коснулась и самой компании Apple, как отмечают осведомлённые источники. Некоторая часть планшетов iPad и ноутбуков MacBook будет вынуждена ожидать дефицитных компонентов до второго полугодия.

Издание Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные отраслевые источники сообщило, что некоторому количеству ноутбуков MacBook сейчас не хватает определённых электронных компонентов, которые должны монтироваться на печатную плату. Планшеты iPad не могут быть выпущены в запланированном объёме из-за нехватки дисплеев и сопутствующих компонентов. Поставок недостающих элементов Apple придётся ждать до второй половины текущего года.



Компания является четвёртым по величине производителем ноутбуков в мире и крупнейшим поставщиком планшетов, сейчас ежегодно выпускается по 19‒20 млн штук каждого из двух видов продукции. По прогнозам IDC, по итогам текущего года рынок ПК вырастет на 18 %. Тот факт, что от дефицита компонентов начинает страдать крупный игрок типа Apple, ничего хорошего более мелким конкурентам не сулит. По информации японских источников, производство смартфонов Apple пока от дефицита компонентов не пострадало. Ситуация в сегменте потребительской электроники ухудшается из-за усилий автопроизводителей по приоритетному получению полупроводниковых компонентов.

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