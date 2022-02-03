Из-за дефицита чипов сроки ожидания Apple iPad достигают двух месяцев

3 февраля 2022, 11:15

Падение выручки от реализации планшетов iPad в минувшем квартале на 14 % представители Apple как раз объяснили влиянием дефицита комплектующих.

Принято считать, что компания сосредоточилась на выпуске iPhone и даже перебросила часть ресурсов с планшетного направления, но в действительности у этих изделий не так много взаимозаменяемых компонентов. Сроки ожидания заказанных iPad до сих пор измеряются неделями и даже месяцами.

Ресурс Nikkei Asian Review уже несколько месяцев подряд ведёт статистику по срокам ожидания заказанных в фирменных интернет-магазинах Apple по всему миру смартфонов iPhone 13 и планшетов iPad актуального поколения. Ещё в ноябре оформившие заказ на поставку iPhone клиенты Apple вынуждены были ждать поступления товара до 30 дней, но сейчас даже в самых сложных случаях время поставки не превышает 10 дней. Аналогичная динамика наблюдалась и при продаже часов Apple Watch седьмой серии.



Как поясняет японский источник, снабжение iPad комплектующими имеет свою специфику. Во-первых, их более крупные дисплеи требуют большего количества драйверов, которые в основном производятся по зрелым техпроцессам и сильнее страдают от дефицита. Во-вторых, планшеты Apple оснащаются LCD-панелями, а не OLED, и это только усиливает зависимость от компонентов предыдущего поколения, которые остаются в дефиците. В результате можно наблюдать, что сроки ожидания заказанных Apple iPad по всему миру до сих пор измеряются парой месяцев в самых сложных случаях. Тим Кук (Tim Cook) на квартальном отчётном мероприятии подтвердил, что дефицит сосредоточен в зоне зрелых техпроцессов, а не современных. Получается, что от первых производство iPad зависит в большей степени, чем в случае с другими категориями продуктов Apple.

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