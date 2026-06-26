Apple повысила цены на ноутбуки и планшеты

26 июня 2026, 8:15

Повышение цен началось в четверг по всему миру, сообщило Bloomberg.

MacBook подорожали на $100-300, iPad — на $100-200. Например, самый популярный ноутбук Apple, 13-дюймовый MacBook Air, подорожал со $1099 до $1299, а базовая модель iPad — с $349 до $449.



Подорожание также затронуло настольные компьютеры, колонки, приставки к Apple TV и гарнитуру. Цены на iPhone, Apple Watch и AirPods пока не повышались, но в компании намекнули, что это возможно в будущем.



Подорожание продукции в Apple объяснили "беспрецедентным дефицитом" чипов памяти и накопителей. Этот дефицит, в свою очередь, связали со стремительным развитием ИИ, которое вызвало резкий спрос на полупроводники.