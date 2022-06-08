Представлений новий MacBook Air, чіп Apple M2 і швидка зарядка MagSafe

8 июня 2022, 9:15

На щорічному заході WWDC компанія Apple представила оновлений ноутбук MacBook Air. Модель 2022 побудована на новітньому 5-нм процесорі Apple M2. Зовні новинка стала більше схожою на 14-дюймовий MacBook Pro. Лептоп отримав зарядку MagSafe, два порти Thunderbolt (USB Type-C), а також 3,5-мм аудіороз'єм. Товщина нового MacBook Air складає всього 11 мм, а вага дорівнює 1,22 кг.

Новинка оснащена 13,6-дюймовим дисплеєм з яскравістю 500 кд/м2 та веб-камерою FaceTime з підтримкою роздільної здатності 1080p. Остання розташована у "чубку" у верхній частині екрана. Лептоп пропонує 8, 16 або 24 Гбайт оперативної пам'яті та від 256 Гбайт до 2 Тбайт постійної пам'яті. Система охолодження оновленого лептопа пасивна — у ній немає вентиляторів.

Новий MacBook Air готовий запропонувати 8-ядерний процесор, а також до 10 графічних ядер убудованої графічної підсистеми (у молодших конфігураціях GPU буде 8-ядерний). За словами компанії, нова версія лептопа на базі чіпа Apple M2 до 40% швидше попередньої моделі Air на базі процесора Apple M1 і до п'яти разів швидше моделей Air на базі чіпів Intel.

Лептоп оснащений клавіатурою Magic Keyboard із Touch ID у кнопці живлення. MacBook Air 2022 підтримує швидку зарядку, але придбати адаптер доведеться окремо. У комплекті з молодшими конфігураціями постачатиметься 30-Вт зарядний пристрій. Старші версії отримають 35 Вт зарядки з двома портами USB Type-C.

Сама батарея пристрою забезпечує до 18 години автономної роботи нового MacBook Air. Новинка також отримала аудіосистему із чотирьох динаміків. Крім того, для нового MacBook Air пропонуються нові кольори корпусу Starlight Gold і Midnight Blue. Чохол для MacBook Air 2022 можна буде підібрати за кольором пристрою та іншими вашими вимогами.

Вартість нового MacBook Air 2022 починається із $1199. У продажу з'явиться у липні. Компанія також продовжить продаж версії лептопа на базі процесора Apple M1 з ціною від $999.