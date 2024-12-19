У Вінниці відкрився новий сучасний Бош Авто Сервіс "Автопростір"

19 декабря 2024, 13:15

Станція з 10 постами, побудована з нуля, відповідає найвищим стандартам мережі Bosch.



На початку грудня 2024 року в Вінниці офіційно авторизовано новий Бош Авто Сервіс «Автопростір». Станція побудована протягом восьми місяців цього року та оснащена найсучаснішим обладнанням, що дозволяє виконувати роботи будь-якої складності.



БАС «Автопростір» розташований за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 2. Новий сервіс має 10 робочих постів і надає широкий спектр послуг із технічного обслуговування автомобілів, включно з діагностикою, ремонтом й обслуговуванням електронних і кліматичних систем, роботами з ходової частини, кузовним ремонтом тощо. Всі майстри «Автопростору» пройшли необхідну підготовку в навчальному центрі Bosch й успішно склали тести згідно зі стандартами для БАС в Україні.

За словами Олега Романюка, власника БАС «Автопростір», це вже п’ятий сервіс у його мережі, що підтверджує високий рівень довіри клієнтів до компанії та бренда Bosch.«Ми пишаємося, що змогли створити сучасний автосервіс, який відповідає очікуванням найвимогливіших клієнтів. Завдяки якісним запчастинам, новітньому обладнанню, висококваліфікованій команді та інтелектуальному підходу до обслуговування ми забезпечуємо якість, комфорт і отримуємо довіру клієнтів. І партнерство з Bosch грає у цьому непересічну роль», — прокоментував Олег Романюк.Ідея створення «Автопростору» народилася з прагнення об’єднати технологічність, функціональність і зручність у межах одного комплексу. Проєкт було задумано як СТО з розширеним вибором послуг, що включають автомийню з детейлінгом, центр тюнінгу, шиномонтаж, зарядну станцію для електромобілів, зону продажу авто, кафе та великий паркінг. Команді вдалося зробити сервіс максимально ефективним і для клієнтів, і для працівників, ретельно продумавши всі етапи процесу обслуговування. Крім того, станція оснащена генераторами, що забезпечує роботу в штатному режимі, незалежно від графіків відключення світла.«Мережа Бош Авто Сервіс продовжує активно розвиватися навіть у період війни. Цього року ми вже авторизували три нові станції — у Луцьку, Ізмаїлі та Вінниці. Найбільш вражає, що всі ці об’єкти були зведені з нуля під час війни, продемонструвавши надзвичайну стійкість і силу українського бізнесу. Вітаємо нашого нового партнера, який став вже 100-м учасником мережі Бош Авто Сервіс в Україні», — відзначив Олександр Лизун, концепт-менеджер мережі Бош Авто Сервіс в Україні та Молдові.Бош Авто Сервіс — це міжнародна концепція, що дозволяє незалежним станціям технічного обслуговування приєднуватися до глобальної мережі Bosch Service і користуватися цією торговою маркою. Члени мережі отримують доступ до найсучаснішого обладнання, навчальних програм, підтримки в маркетингу та управлінні якістю. Водночас вони зобов’язуються дотримуватися стандартів Bosch, використовувати запчастини та діагностичне обладнання Bosch і надавати клієнтам високоякісний сервіс.