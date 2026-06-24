Сервіс попередження про дорожні небезпеки від Bosch – тепер у автомобілях BMW

24 июня 2026, 21:17

Хмарний сервіс використовує дані з численних джерел, що постійно оновлюються, для швидкого попередження водіїв про потенційні небезпеки на маршруті – раптовий туман, ожеледицю чи аварії – і вже застосовується в мільйонах легкових і комерційних автомобілів по всьому світу.

Нещодавно до них приєднались перші автомобілі BMW Group. Bosch планує поступово розширювати сервіс на додаткові моделі BMW впродовж наступних кількох років.

Сервіс попередження про дорожні небезпеки від Bosch був запущений у червні 2024 року разом з одним з європейських виробників автомобілів. Через шість місяців до нього приєднався великий виробник комерційного транспорту. Відтоді Bosch поступово розширює сервіс: хмарне програмне рішення тепер доступне в мільйонах автомобілів у Європі та США.

З березня 2026 року сервіс також інтегрований у флот BMW Group. Серед моделей, що використовують сервіс попередження про дорожні небезпеки, – BMW iX1, iX2, iX3 та X3, а також низка моделей Mini. Одна з ключових переваг технології Bosch полягає в тому, що виробники автомобілів можуть самостійно налаштовувати чутливість системи – тобто визначати поріг, при якому система формує попередження, – відповідно до власних специфікацій і ринкової філософії.

Сервіс охоплює попередження про аварії та покинуті транспортні засоби, зокрема в зонах дорожніх робіт, а також про зливу з ризиком аквапланування, сильний снігопад і шквальний вітер. Крім того, Bosch є єдиним постачальником хмарного попередження про рух транспортного засобу у зустрічному напрямку – ця функція вже використовується одним з великих європейських виробників. Виробники можуть придбати її як складову пакету сервісу попередження про дорожні небезпеки або як окрему функцію. Технологія завчасно попереджає водія і надає йому критично важливі секунди для реакції – нерідко ще до того, як автомобіль-«привид» стає видимим.

Попередження про рух у зустрічному напрямку відображається безпосередньо на дисплеї в кабіні або на смартфоні — для водіїв, автомобілі яких ще не обладнані інтегрованою системою попередження. Функція підтримується низкою партнерських застосунків Bosch: достатньо завантажити один із них і активувати функцію. Загалом ці застосунки вже завантажено понад 100 мільйонів разів.

Висока ступінь надійності сервісу базується на концепції інтелектуального злиття даних. Bosch поєднує анонімізовані дані реального часу від глобального парку мільйонів підключених автомобілів з інформацією від сторонніх постачальників — служб погоди та операторів доріг. Разом ці джерела формують точну актуальну картину дорожніх умов, яка є основою для надійних попереджень. Системи допомоги водію, зокрема адаптивний круїз-контроль і система екстреного гальмування, також можуть використовувати прогностичні попередження для ще точнішої та безпечнішої реакції.

На практиці алгоритм безперервно аналізує та об'єднує вхідні дані транспортних засобів: втручання електронної системи стабілізації (DSC) та активність склоочисників. Якщо система визначає, наприклад, що багато автомобілів у певному регіоні використовують склоочисники на максимальній швидкості, а дані про погоду фіксують зливу, — система робить висновок про ризик аквапланування. Відповідні водії отримують завчасне попередження і можуть вчасно знизити швидкість. Якість прогнозів постійно перевіряється власним тестовим парком Bosch, обладнаним спеціальними датчиками, а також зовнішніми джерелами — зокрема дорожніми веб-камерами.

Окрема новинка від Bosch — підключена система відображення обмежень швидкості, яка завжди знає актуальний ліміт на конкретній ділянці дороги і показує його водію безпосередньо в автомобілі. Завдяки розумному підключенню сервіс розпізнає і динамічні обмеження — наприклад, у зонах дорожніх робіт, на мокрому покритті або залежно від часу доби.