17 февраля 2026, 10:15

Apple попереджає усіх користувачів iPhone про атаку

Apple опублікувала попередження користувачам iPhone про атаку шпигунського програмного забезпечення.



Про це пише Daily Mail.



Виявлено критичну уразливість, яка дозволяє хакерам віддалено контролювати телефон і бачити ваші дані. Обов’язково оновіть iOS до версії 26.3!

