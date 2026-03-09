ГлавнаяНовости
9 марта 2026, 9:45

Китай планирует помочь Ирану — CNN

Власти КНР могут предоставить Ирану финансовую помощь, запчасти и компоненты для ракет.

По данным телеканала, Пекин рассматривает такую возможность, но действует осторожно, поскольку война угрожает его энергоснабжению. 

Долгосрочный конфликт затрагивает интересы Китая и не входит в его планы. 

Китай зависит от иранской нефти и заинтересован в безопасности судоходства в Ормузском проливе. 

Он уже якобы давит на Иран, требуя гарантии безопасного прохода танкеров. 

Ранее стало известно, что Россия поставляет Ирану разведданные.
