Китай планирует помочь Ирану — CNN

9 марта 2026, 9:45

Власти КНР могут предоставить Ирану финансовую помощь, запчасти и компоненты для ракет.



По данным телеканала, Пекин рассматривает такую возможность, но действует осторожно, поскольку война угрожает его энергоснабжению.

Долгосрочный конфликт затрагивает интересы Китая и не входит в его планы.Китай зависит от иранской нефти и заинтересован в безопасности судоходства в Ормузском проливе.Он уже якобы давит на Иран, требуя гарантии безопасного прохода танкеров.Ранее стало известно, что Россия поставляет Ирану разведданные.