Китай планирует помочь Ирану — CNN

Власти КНР могут предоставить Ирану финансовую помощь, запчасти и компоненты для ракет.
По данным телеканала, Пекин рассматривает такую возможность, но действует осторожно, поскольку война угрожает его энергоснабжению.
Долгосрочный конфликт затрагивает интересы Китая и не входит в его планы.
Китай зависит от иранской нефти и заинтересован в безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Он уже якобы давит на Иран, требуя гарантии безопасного прохода танкеров.
Ранее стало известно, что Россия поставляет Ирану разведданные.