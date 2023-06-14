Стало известно, кто помогает Ирану быстро собирать БПЛА

14 июня 2023, 10:45

В Иран поступают китайские запчасти для беспилотников, что позволяет быстро производить их и передавать в Россию, - The Wall Street Journal.

По данным журналистов, это занимает около 3-х месяцев.Издание получило данные, что в иранском дроне, который сбили над Украиной в апреле, нашли китайскую деталь - преобразователь напряжения. Впервые специалисты обнаружили в беспилотнике комплектующую из Китая, изготовленную в этом году.В свою очередь британская разведка добавила, что Россия, вероятно, теперь получает дроны из Ирана не воздушным путем, а более крупными партиями на кораблях через Каспийское море.