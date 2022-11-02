Иран объявил войну США

2 ноября 2022, 12:45

Саудовская Аравия предупредила США о неминуемой атаке Ирана на цели в королевстве, что привело к усилению боевой готовности американских военных на Ближнем Востоке, – пишет Wall Street Journal.

Как сообщается, официальные лица Саудовской Аравии заявили, что Иран готов совершить нападения как на королевство, так и на Эрбиль в Ираке (столица иракских курдов), чтобы отвлечь внимание от внутренних протестов, которые потрясают страну с сентября.



С конца сентября Иран уже атаковал северный Ирак десятками баллистических ракет и боевых беспилотников, один из которых был сбит американским военным самолетом, направлявшимся в сторону города Эрбиль, где базируются американские войска, сообщает WSJ.



Тегеран публично обвинил иранские курдские сепаратистские группы, базирующиеся в Ираке, в разжигании беспорядков.