29 июня 2026, 17:15

WSJ: США планируют убрать свои базы подальше от ракет и дронов Ирана

США намерены пересмотреть свое военное присутствие в Кувейте и Саудовской Аравии, пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на спутниковые снимки, свидетельствующие о более серьезных повреждениях базы ВМС в Бахрейне, чем официально признавала американская сторона. Отмечается, что Вашингтон, в частности, рассматривает возможность передислокации своих баз в западном направлении — подальше от зоны досягаемости иранских ракет и дронов.



Согласно изданию, командные пункты могут быть перенесены под землю, а военные средства — рассредоточены по региону. Однако пока окончательных решений на этот счет не принято. Также одним из мест, куда можно было бы перенести некоторые базы, является Израиль, который уже принимал у себя десятки американских самолетов, включая истребители и самолеты-заправщики, рассказали чиновники.

