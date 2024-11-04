США стали поставлять Украине нечувствительные к радиопомехам дроны

4 ноября 2024, 12:15

The Wall Street Journal отмечает, что американские производители беспилотников отправили сотни беспилотников в Украину, но они не добивались успеха: россия, как, собственно, и Украина, используют РЭБ, которые глушат дроны.

Однако исключением стал дрон от калифорнийского стартапа Shield AI, который смог противостоять российским РЭБ. Украина запросила 200 систем Shield AI, который обычно стоят $1 млн каждый, хотя оптом они дешевле.

Секрет БПЛА Shield AI в том, что он работает с помощью ИИ. То есть у дрона нет связи с пилотом, которую можно заглушить.В частности, у компании есть беспилотники V-BAT, способные выполнять дальние полеты. Они имеют на борту программное обеспечение с искусственным интеллектом, датчики и чипы Nvidia. Эта технология позволяет беспилотнику самостоятельно маневрировать, осматривать поле боя и определять цели без пилота или GPS. Он может летать в течение 12 часов или на расстояние 600 миль (965 км) и нести 25 фунтов (11.3 кг) взрывчатки для сброса на цели.На одном из полигонов в Украине V-BAT два дня подвергался интенсивным испытаниям средств РЭБ — семь помех работали на полную мощность, пытаясь сбить БПЛА. V-BAT продолжал летать.Позже беспилотник был испытан неподалеку от фронта. Он пролетел более 60 миль (95,5 км) и углубился на территорию, контролируемую россией, через воздушное пространство, которое было настолько "захламлено", что GPS и большинство радиостанций не работали. Беспилотник засек российский ЗРК и оповестил украинцев, которые уничтожили его ракетой.