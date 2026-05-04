WSJ: Хизбалла научилась направлять FPV-дроны на израильских военнослужащих

По словам источников The Wall Street Journal, Хизбалла все чаще использует дроны с видом от первого лица (FPV) для атак на израильские войска.



Это представляет серьезную угрозу для армии Израиля, поскольку израильские военные не сталкивались с подобным в ходе предыдущих боевых действий в секторе Газа и Ливане.

Эти устройства представляют собой небольшие и недорогие дроны, которые активно применяются в ходе российско-украинской войны, а в последнее время используются проиранскими группировками в Ираке для атак на американских военных. Эти дроны сложно обнаружить, они обладают высокой точностью и стоят несколько сотен долларов за штуку.



В последние недели использование FPV-дронов Хизбаллой стало повсеместным. Израильское правительство и армия сталкиваются с растущей критикой внутри страны за неподготовленность к атакам дронов, несмотря на украинский опыт. Сейчас армия Израиля ищет способы нейтрализации угрозы.



