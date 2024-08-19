Израиль убил одного из командиров "Хезболлы" с помощью хакеров – WSJ

19 августа 2024, 10:15

Фуада Шукра смогли убить с помощью высокотехнологичной операции разведслужб и хакеров, которые взломали внутреннюю коммуникационную сеть организации, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя организации.

Вечером 30 июля Шукр находился в своем офисе на втором этаже жилого здания в Бейруте. Ему позвонили с просьбой подняться в его квартиру на седьмом этаже. Собеседник WSJ пояснил, что боевика заманили в квартиру пятью этажами выше, чтобы облегчить удар по зданию, стоящему среди других строений.



Когда Шукр оказался в квартире, по ней ударили израильские военные. Помимо командира "Хезболлы" погибли его жена, еще две женщины, которые были в помещении, и двое детей.



Шукр считался правой рукой и советником лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы по планированию и руководству военными операциями. Шукр присоединился к организации в 1985 году и с тех пор занимал ряд руководящих должностей.



Шукра, также известного как Хадж Мохсин, называли "призраком". Он вел настолько скрытную жизнь, что ливанские СМИ, сообщившие о гибели, опубликовали фото не того человека. Он появлялся только на небольших собраниях руководителей "Хезболлы", а на публике Шукра видели только пару минут в начале 2024 года на похоронах его племянника.



Израиль взял на себя ответственность за убийство Шукра. Армия обороны Израиля считает, что он принимал решение о ракетном обстреле Мадждаль-Шамс на подконтрольных Израилю Голанских высотах. Тогда погибли 12 человек, в основном дети, более 30 были ранены. "Хезболла" отрицала причастность к удару.



На следующий день после смерти Шукра, 31 июля, в Тегеране был убит Исмаил Хания, один из лидеров палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Свою причастность к убийству Хании Израиль не признал.

