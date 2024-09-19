Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров "Хезболле"

19 сентября 2024, 13:45

Газета пишет, что поддерживаемые Ираном группировки, такие как "Хезболла", уже давно уязвимы для израильских атак с использованием сложных технологий.

Кроме того, в "Хезболле" сообразили, что Израиль выслеживает боевиков, используя сети мобильной связи.



Тогда лидеры "Хезболлы" приняли решение отказаться от телефонов и перейти на пейджеры, которые, несмотря на свои ограниченные возможности, могли получать данные, не выдавая местонахождение пользователя или другую компрометирующую информацию.



Этим решила воспользоваться израильская разведка. Венгерская компания B.A.C. Consulting, которая разработала пейджеры для боевиков, на самом деле была подставной израильской компанией, пишет газета. Она действительно производила и продавала пейджеры для обычных клиентов, но устройства для "Хезболлы" разрабатывались отдельно: они содержали батареи, начиненные взрывчатым веществом PETN.



Пейджеры начали поставляться в Ливан летом 2022 года в небольших количествах, но производство быстро нарастили после того, как лидер "Хезболлы" Насралла выступил против использования телефонов. Он приказал офицерам "Хезболлы" всегда носить с собой пейджеры, и в случае войны они должны были использоваться для того, чтобы сообщать бойцам, куда идти.