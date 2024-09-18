Пейджеры Хезболлы: 85 дней работы без подзарядки

18 сентября 2024, 14:15

Пейджеры, которые взорвались сегодня у боевиков "Хезболлы", обладали впечатляющим временем работы - до 85 дней на одном заряде после двухчасовой зарядки.

Эти устройства также были устойчивы к воде и пыли.

В сеть утекли спецификации и модельные данные пейджеров, использовавшихся Хезболлой. Эти устройства напоминают пейджеры, популярные в Израиле в 90-е годы. Они оснащены мощным аккумулятором, который обеспечивает до 85 дней работы, быстрой зарядкой за 2,5 часа через удобный и защищенный разъем USB-C.Пейджеры отличались компактностью и высокой надежностью, предлагали улучшенные характеристики и удобный интерфейс. Устройства были защищены от внешних воздействий и имели рейтинг IP67, обеспечивающий защиту от воды и пыли.Кроме того, они прошли тесты на падение с высоты 1,5 метра, стойкость к царапинам и воздействию прямых солнечных лучей. Экран с разрешением 146×64 позволяет удобно читать сообщения даже под прямыми солнечными лучами. Устройство идеально подходит для работы в сложных условиях, а также для боевиков, которые могут находиться в засаде в течение многих дней без источника питания.Пейджеры имели мощный приемник и улучшенный вибромотор. Их приёмные способности были настроены на диапазон UHF (450-470 МГц) с высокой чувствительностью и поддержкой передачи данных со скоростью от 512 до 2400 бит/с. Устройство могло хранить до 30 сообщений, каждое из которых могло содержать до 100 символов.Устройство было гибким в настройке, позволяя программировать и изменять конфигурации через USB или вручную. Можно было задавать частоты и коды, скрывать или отображать экраны, а также настраивать тайминги отображения, подсветки и напоминаний. Конструкция устройства позволяла замену аккумулятора, вибромотора и экрана в полевых условиях без специальных инструментов.